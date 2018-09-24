Фургал поддержал строительство моста на Сахалин

ХАБАРОВСК, 24 сен — РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что поддерживает строительство моста на остров Сахалин, так как это будет способствовать развитию региона.
"Я за любую крупную стройку. Это привлечение федеральных денег, со всеми вытекающими последствиями. И если правительство РФ решит строить мост, мы не только будем поддерживать, мы обоими руками за", — сказал Фургал на пресс-конференции в понедельник.
Второй тур выборов главы региона прошел в воскресенье в Хабаровском крае. Победу одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта около 28%. Явка избирателей превысила 47%.