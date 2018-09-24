Фургал поддержал строительство моста на Сахалин

ХАБАРОВСК, 24 сен — РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что поддерживает строительство моста на остров Сахалин, так как это будет способствовать развитию региона.

Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины прошлого века. Проект тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 50-х годах, но тогда реализовать его не получилось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В ходе прямой линии 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина. В настоящее время параметры строительства мостового перехода на Сахалин проходят доработку.

"Я за любую крупную стройку. Это привлечение федеральных денег, со всеми вытекающими последствиями. И если правительство РФ решит строить мост, мы не только будем поддерживать, мы обоими руками за", — сказал Фургал на пресс-конференции в понедельник.

Второй тур выборов главы региона прошел в воскресенье в Хабаровском крае. Победу одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта около 28%. Явка избирателей превысила 47%.