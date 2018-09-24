Фургал рассказал, кого поддержит на довыборах в Госдуму

ХАБАРОВСК, 24 сен — РИА Новости. Сергей Фургал, который победил на выборах губернатора Хабаровского края, на выборах в Госдуму окажет поддержку тому кандидату, которого знает, независимо от его партийной принадлежности.

Фургал в 2016 году был избран депутатом Государственной думы седьмого созыва от избирательного округа №70 (Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ). После победы на губернаторских выборах он должен сложить с себя полномочия депутата. Довыборы в Госдуму состоятся в Хабаровском крае в 2019 году.

"Если по 70-му округу пойдет человек, которого я знаю и которому я доверяю, я обязательно выступлю в его поддержку. И попрошу граждан, которые за меня голосовали, поддержать этого кандидата. От поддержки незнакомого человека я воздержусь. В данном случае его принадлежность к какой-либо партии не будет иметь принципиального значения", — сказал Фургал журналистам.

Политик отметил, что заявление о сложении с себя полномочий депутата Госдумы напишет после официального утверждения итогов выборов. Оно состоится в среду.

Второй тур выборов главы региона прошел в воскресенье в Хабаровском крае. Победу одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта около 28%. Явка избирателей превысила 47%.