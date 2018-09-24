Фургал сформирует новое правительство Хабаровского края к середине октября

ХАБАРОВСК, 24 сен — РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Хабаровского края Сергей Фургал намерен в течение двух недель после своей инаугурации сформировать новое правительство региона.

Второй тур выборов главы региона прошел в воскресенье в Хабаровском крае. Победу одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта около 28%. Явка избирателей превысила 47%. Председатель избиркома края Геннадий Накушнов сообщил, что церемония инаугурации Фургала пройдет на следующей неделе.

"Как только я вступлю в должность, я думаю это (формирование правительства — ред.) будет в течение двух недель. Не более", — сказал Фургал журналистам в понедельник.

Он отметил, что до инаугурации не будет сообщать о новом штатном расписании правительства. "Мною разработана структура. Штатное расписание уже лежит у меня на столе. Как только я вступлю в должность, вы об этом сразу узнаете. Забегать вперед я не хочу", — отметил Фургал.

Ранее он заявил, что готов наладить конструктивный диалог со всеми представителями исполнительной и законодательной власти, которые готовы работать на Хабаровский край.