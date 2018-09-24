Явка избирателей на выборах главы Владимирской области составила 38,29%

Урны в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

Урны в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото

ВОРОНЕЖ, 24 сен — РИА Новости. Явка избирателей во втором туре выборов губернатора Владимирской области составила 38,29%, что оказалось выше показателей первого тура голосования, на котором явка составила 32,96%, сообщает избирательная комиссия области.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области прошел в воскресенье. После подсчета 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%.

"Явка избирателей, по предварительным данным, составила 38,29%", — говорится в сообщении.

В первом туре 9 сентября при явке 32,96% Орлова получила 36,42% голосов, Сипягин — 31,19%. Кроме губернаторских выборов 9 сентября оба кандидата баллотировались в депутаты регионального заксобрания. В итоге оба получили мандаты, но Орлова от своего сразу же отказалась, а Сипягин мандат принял и в данный момент является депутатом от ЛДПР.