Фургал пообещал создать благоприятный режим для бизнеса в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 24 сен – РИА Новости. Кандидат в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал, выигравший на выборах главы региона, гарантировал легальному бизнесу в регионе отсутствие препятствий со стороны чиновников и правоохранителей.

"Будут созданы самые благоприятные условия. Я думаю, мы сможем договориться с правоохранительными органами, прокуратурой и другими органами, которые, к сожалению, очень часто давят на наш бизнес, чтобы их не трогали. Я никогда не брал и не собираюсь брать деньги, какие-то взятки за вхождение сюда. Любой бизнес, который пожелает здесь развивать и приносить доходы, будет не просто приветствоваться, а будет оберегаться. Любой, кто попытается препятствовать этому, будет… наказан", — сказал Фургал журналистам.

Он также отметил, что не разрешит никому из чиновников препятствовать этому процессу.

"Я вам гарантирую, что с момента моего вступления в должность здесь никто не будет препятствовать, но только для тех, кто будет работать на законных условиях, будет платить нормальные зарплаты, платить налоги", — добавил он.

Второй тур выборов главы региона прошел в воскресенье в Хабаровском крае. Победу одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта около 28%. Явка избирателей превысила 47%.