Фургал пообещал создать благоприятный режим для бизнеса в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 24 сен – РИА Новости. Кандидат в губернаторы Хабаровского края Сергей Фургал, выигравший на выборах главы региона, гарантировал легальному бизнесу в регионе отсутствие препятствий со стороны чиновников и правоохранителей.
Он также отметил, что не разрешит никому из чиновников препятствовать этому процессу.
"Я вам гарантирую, что с момента моего вступления в должность здесь никто не будет препятствовать, но только для тех, кто будет работать на законных условиях, будет платить нормальные зарплаты, платить налоги", — добавил он.
Второй тур выборов главы региона прошел в воскресенье в Хабаровском крае. Победу одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта около 28%. Явка избирателей превысила 47%.