Фургал назовет кандидатов в сенаторы от Хабаровского края после инаугурации

ХАБАРОВСК, 24 сен – РИА Новости. Победивший на выборах главы Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что пока не станет озвучивать имена кандидатов в сенаторы от региона.
"Сейчас озвучивать фамилии и имена рано и нецелесообразно", — сказал Фургал журналистам.
Он отметил, что назовет имена, когда вступит в должность.
Инаугурация должна пройти на следующей неделе.
Второй тур выборов главы региона прошел в воскресенье в Хабаровском крае. Победу одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта около 28%. Явка избирателей превысила 47%.