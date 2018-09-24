Фургал назовет кандидатов в сенаторы от Хабаровского края после инаугурации

Второй тур региональных выборов в России (218)

ХАБАРОВСК, 24 сен – РИА Новости. Победивший на выборах главы Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что пока не станет озвучивать имена кандидатов в сенаторы от региона.

"Сейчас озвучивать фамилии и имена рано и нецелесообразно", — сказал Фургал журналистам.

Он отметил, что назовет имена, когда вступит в должность.

Инаугурация должна пройти на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Фургал при подаче документов в избирком внес в список кандидатов в сенаторы депутата Законодательной думы Хабаровского края Елену Грешнякову, своего помощника Аллу Шпарейчук и заведующего отделением краевой клинической психиатрической больницы Сергея Ольнева.

Второй тур выборов главы региона прошел в воскресенье в Хабаровском крае. Победу одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта около 28%. Явка избирателей превысила 47%.