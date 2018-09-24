Фургал заявил, что не против работы со Шпортом

ХАБАРОВСК, 24 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Хабаровского края кандидат от ЛДПР Сергей Фургал заявил, что не против работы с единороссом Вячеславом Шпортом.

Второй тур выборов главы региона прошел в воскресенье в Хабаровском крае. Победу одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта — около 28%. Явка избирателей превысила 47%.

"Если Вячеслав Иванович придет ко мне и предложит мне что-то действенное, и это действенное будет благотворно действовать на нашу жизнь и улучшать ее, мы, конечно, с ним обсудим эти вопросы. А так — я не могу за Вячеслава Ивановича что-то решать. Я ко всем своим соперникам на выборах отношусь с уважением", — сказал Фургал журналистам.