Нового депутата Госдумы от Хабаровского края изберут в 2019 году

ХАБАРОВСК, 24 сен — РИА Новости. Новый депутат Госдумы РФ от региона вместо победившего на выборах губернатора Хабаровского края Сергея Фургала будет избран в 2019 году, сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель краевого избиркома Геннадий Накушнов.

Фургал в 2016 году был избран депутатом Государственной думы седьмого созыва от одномандатного избирательного округа №70 (Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ).

"В следующем году нам предстоят выборы депутата Госдумы, так как Сергей Иванович (Фургал) сложит свои полномочия", — сказал Накушнов.

Он отметил, что в 2019 году также пройдут выборы в законодательную думу Хабаровского края и в городскую думу Хабаровска.

Накушнов не уточнил, когда будут назначены выборы главы Комсомольска-на-Амуре, который в пятницу написал заявление о сложении с себя полномочий по рекомендации Шпорта.

Второй тур выборов главы региона прошел в воскресенье в Хабаровском крае. Победу одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта около 28%. Явка избирателей превысила 47%.