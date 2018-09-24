Нового депутата Госдумы от Хабаровского края изберут в 2019 году

ХАБАРОВСК, 24 сен — РИА Новости. Новый депутат Госдумы РФ от региона вместо победившего на выборах губернатора Хабаровского края Сергея Фургала будет избран в 2019 году, сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель краевого избиркома Геннадий Накушнов.
"В следующем году нам предстоят выборы депутата Госдумы, так как Сергей Иванович (Фургал) сложит свои полномочия", — сказал Накушнов.
Он отметил, что в 2019 году также пройдут выборы в законодательную думу Хабаровского края и в городскую думу Хабаровска.
Второй тур выборов главы региона прошел в воскресенье в Хабаровском крае. Победу одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта около 28%. Явка избирателей превысила 47%.