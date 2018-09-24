Фургал вступит в должность главы Хабаровского края на следующей неделе

ХАБАРОВСК, 24 сен — РИА Новости. Инаугурация победившего во втором туре выборов губернатора Хабаровского края Сергея Фургала пройдет на следующей неделе, сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель краевого избиркома Геннадий Накушнов.

Второй тур выборов главы региона прошел в воскресенье в Хабаровском крае. Победу одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фурагл от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта около 28%.

"Победивший Сергей Фургал должен в течение пяти дней написать заявление о сложении полномочий депутата Госдумы РФ, потому что она не совместима с должностью губернатора. После этого пройдет церемония его вступления в должность. Это произойдет на следующей неделе", — сказал Накушнов.

Он уточнил, что до этого момента губернатором остается Вячеслав Шпорт.