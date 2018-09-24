ЦИК отметил высокую организацию второго тура выборов в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 24 сен — РИА Новости. Процесс голосования во втором туре выборов губернатора Хабаровского края был организован на высоком уровне, закон и волеизъявление избирателей соблюдены, заявила на пресс-конференции в понедельник секретарь ЦИК России Майя Гришина.

Второй тур выборов главы региона прошел в воскресенье в Хабаровском крае. Победу одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта около 28%. Явка избирателей превысила 47%.

Гришина отметила "замечательную организацию голосования", которую выполнил избирком Хабаровского края. "Организаторы всегда отличались следованием нормам закона и хорошей подготовкой… здесь и я воочию наблюдала процесс организации выборов. На последнем этапе кампании не обошлось без эмоциональных обращений. Но объективно не было всплеска, который свидетельствовал бы о тревожных сигналах. Кампания прошла организованно, и воля граждан отражена в итогах голосования", — сказала Гришина.

Ранее сообщалось, что в ходе выборов поступило более 70 сообщений о нарушениях, в частности, от представителей штабов обоих кандидатов. Но большую часть обращений отозвали после выяснения обстоятельств, в частности, были учтены итоги голосования на 124 участке в Хабаровске, где заявляли о попытке вброса бюллетеней.