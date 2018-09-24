Сипягин заявил, что был уверен в своей победе на губернаторских выборах

ВОРОНЕЖ, 24 сен — РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, набравший более 57% голосов на выборах главы Владимирской области, заявил РИА Новости, что был уверен в своей победе.

По итогам обработки 100% протоколов голосования Сипягин набрал 57,03% голосов избирателей, в то время как у действующего губернатора области Светланы Орловой — 37,46%.

"Хороший, уверенный результат — победы меня, как губернатора Владимирской области. Я понимал, что это случится. Вот сейчас, когда во втором туре мы шли, — я понимал, что это случится, и поэтому уже шло формирование команды, уже полным ходом я определял первоначальные задачи, которые надо будет решать после вступления в должность", — сказал Сипягин.

На вопрос РИА Новости о том, не боится ли он возникновения вероятности отмены результатов выборов, Сипягин ответил, что "это народный выбор, а против народного выбора, как говорят, не попрешь".

"Я хочу выразить слова благодарности и жителям Владимирской области, которые поддержали меня в первом туре, и которые обеспечили вот эту сокрушительную победу — ее по-другому назвать нельзя — во втором туре. Я благодарен моим землякам. И, кроме того, хочу сказать слова благодарности лидеру партии Владимиру Вольфовичу Жириновскому, который поддерживал меня на протяжении всей избирательной кампании", — добавил Сипягин.

В первом туре 9 сентября при явке 32,96% Орлова получила 36,42% голосов, Сипягин — 31,19%. Кроме губернаторских выборов 9 сентября оба кандидата баллотировались в депутаты регионального заксобрания. В итоге оба получили мандаты, но Орлова от своего сразу же отказалась, а Сипягин мандат принял и в данный момент является депутатом от ЛДПР.