В Хабаровском крае отозвали часть заявлений о нарушениях в ходе выборов

ХАБАРОВСК, 24 сен — РИА Новости. Часть заявлений, поступивших в ходе второго тура выборов губернатора Хабаровского края, были отозваны после выяснения обстоятельств, в частности, заявление по признанию недействительными итогов на 124 участке в Хабаровске, где сообщали о вбросе бюллетеней, сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель краевого избиркома Геннадий Накушнов.
"Очень много было различных сообщений… Все, что было вчера, уже ничего нет. Кандидаты сказали, что жалоб нет, ничего нет. И то, что даже было в комиссию направлено, оно отозвано. Те кто подавал – доверенное лицо, член комиссии с правом решающего голоса, они их отозвали", — сказал Накушнов.
В том числе, по словам Накушнова, отозвана жалоба на вброс на 124 участке.
"Сам Сергей Иванович (Фургал) ко мне приходил, говорил по этому вопросу, что "все хорошо, у меня там победа в 600 голосов. Ничего там не было, это была попытка провокации". То есть выборы по 124 участку признаны действительными", — отметил председатель крайизбиркома.
Второй тур выборов главы региона прошел в воскресенье в Хабаровском крае. Победу одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта около 28%.