В Хабаровском крае отозвали часть заявлений о нарушениях в ходе выборов

ХАБАРОВСК, 24 сен — РИА Новости. Часть заявлений, поступивших в ходе второго тура выборов губернатора Хабаровского края, были отозваны после выяснения обстоятельств, в частности, заявление по признанию недействительными итогов на 124 участке в Хабаровске, где сообщали о вбросе бюллетеней, сообщил на пресс-конференции в понедельник председатель краевого избиркома Геннадий Накушнов.

Ранее сообщалось, что в ходе выборов поступило более 70 сообщений о нарушениях, в частности, от представителей штабов обоих кандидатов.

"Очень много было различных сообщений… Все, что было вчера, уже ничего нет. Кандидаты сказали, что жалоб нет, ничего нет. И то, что даже было в комиссию направлено, оно отозвано. Те кто подавал – доверенное лицо, член комиссии с правом решающего голоса, они их отозвали", — сказал Накушнов.

В том числе, по словам Накушнова, отозвана жалоба на вброс на 124 участке.

"Сам Сергей Иванович (Фургал) ко мне приходил, говорил по этому вопросу, что "все хорошо, у меня там победа в 600 голосов. Ничего там не было, это была попытка провокации". То есть выборы по 124 участку признаны действительными", — отметил председатель крайизбиркома.

Накушнов пояснил, что из шести жалоб, которые зарегистрированы в комиссии на утро понедельника, две частично подтверждены – о размещении ролика Фургала в Инстаграм и распространение агитматериала в издании "Босс". В полиции находятся жалобы на размещение видеоролика от имени лица, похожего на депутата Госудмы РФ (Александра) Шерина, и попытке провокации на 124 избирательном участке. Еще две не подтвердились – о размещении ролика кандидата на экране на площади Ленина и распространение листовок во время митинга КПРФ.

Второй тур выборов главы региона прошел в воскресенье в Хабаровском крае. Победу одержал депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от партии ЛДПР, набравший почти 70% голосов. У действующего губернатора единоросса Вячеслава Шпорта около 28%.