Избирком: существенных нарушений на выборах во Владимирской области не было

ВОРОНЕЖ, 24 сен — РИА Новости. Существенных нарушений в ходе второго тура выборов губернатора Владимирской области не было, была задержка ввода протоколов в ГАС "Выборы", которая может быть связана с провокацией, сообщил РИА Новости зампредседателя комиссии Сергей Канищев.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области прошел в воскресенье. На пост главы региона претендуют кандидат от "Единой России", действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.

"Ничего существенного не было. У нас (в облизбиркоме) было зафиксировано всего два нарушения — там ни о чем", — сказал Канищев.

На вопрос, был ли сбой в системе ГАС "Выборы", собеседник агентства ответил, что была задержка вводов протоколов из-за возможных провокаций, материалы о которых переданы в полицию.

Что за провокации имели место — Канищев не пояснил.

"Пока комментировать не буду… у нас в день голосования была разная публика, которая, в том числе, и этими вещами занималась", — сказал зампредседателя облизбиркома.

По данным облизбиркома, на избирательных участках региона работают более 600 наблюдателей от кандидатов на должность губернатора Владимирской области и выдвинувших их избирательных объединений.

В первом туре 9 сентября при явке 32,96% Орлова получила 36,42% голосов, Сипягин — 31,19%. Кроме губернаторских выборов 9 сентября оба кандидата баллотировались в депутаты регионального заксобрания. В итоге оба получили мандаты, но Орлова от своего сразу же отказалась, а Сипягин мандат принял и в данный момент является депутатом от ЛДПР.

Как пояснил ранее РИА Новости зампредседателя областного избиркома Сергей Канищев, в случае победы на губернаторских выборах Сипягину придется делать выбор, останется ли он депутатом или возглавит регион, поскольку эти полномочия несовместимы.