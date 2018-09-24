Орлова набирает менее 40% голосов на выборах главы Владимирской области

ВОРОНЕЖ, 24 сен — РИА Новости. Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова набирает 39,50% голосов на выборах главы региона, у кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина — 55,03%, сообщает ЦИК после обработки 70,76% протоколов.
В первом туре 9 сентября при явке 32,96% Орлова получила 36,42% голосов, Сипягин — 31,19%. Кроме губернаторских выборов 9 сентября оба кандидата баллотировались в депутаты регионального заксобрания. В итоге оба получили мандаты, но Орлова от своего сразу же отказалась, а Сипягин мандат принял и в данный момент является депутатом от ЛДПР.