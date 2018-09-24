Глава Татарстана обратится к парламенту республики с ежегодным посланием

КАЗАНЬ, 24 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики, сообщает пресс-служба главы региона.

"Осенняя сессия регионального парламента откроется в понедельник 40-м заседанием, в рамках которого будет оглашено ежегодное послание президента Татарстана Рустама Минниханова Государственному совету республики. Мероприятие состоится в Большом концертном зале имени С.Сайдашева", — говорится в сообщении.

Ежегодное послание главы республики парламенту традиционно определяет стратегию дальнейшего комплексного развития Татарстана и программу деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры.

На заседание приглашены члены правительства Татарстана, руководители муниципальных образований, учреждений, предприятий и организаций республики, представители общественности, бизнеса, сфера здравоохранения, культуры, образования и другие – всего порядка 600 человек.

По решению Госсовета республики будет организована прямая теле-, радио- и интернет-трансляция заседания.

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