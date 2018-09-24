Глава Татарстана обратится к парламенту республики с ежегодным посланием

КАЗАНЬ, 24 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Татарстана Рустам Минниханов в понедельник обратится с ежегодным посланием к Госсовету республики, сообщает пресс-служба главы региона.
Ежегодное послание главы республики парламенту традиционно определяет стратегию дальнейшего комплексного развития Татарстана и программу деятельности госорганов всех уровней по эффективному развитию экономики, социальной сферы, культуры.
На заседание приглашены члены правительства Татарстана, руководители муниципальных образований, учреждений, предприятий и организаций республики, представители общественности, бизнеса, сфера здравоохранения, культуры, образования и другие – всего порядка 600 человек.
По решению Госсовета республики будет организована прямая теле-, радио- и интернет-трансляция заседания.