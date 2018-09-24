Кандидат от ЛДПР вновь лидирует на выборах во Владимирской области

ВОРОНЕЖ, 23 сен — РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набирает 48,81% голосов на выборах главы региона после подсчета 29,64% протоколов, более чем на три процентных пункта опережая действующего губернатора Светлану Орлову, сообщает ЦИК.

Орлова на данный момент набирает 45,26%. Незадолго до этого, когда были подсчитаны 20,51% протоколов, она лидировала с результатом 47,12%.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, активность избирателей во втором туре оказалась довольно высокой, итоговая явка вполне может оказаться на уровне 35%.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области прошел в воскресенье. На пост главы региона претендуют кандидат от "Единой России", действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.

В первом туре девятого сентября при явке 32,96% Орлова получила 36,42% голосов, Сипягин — 31,19%. Кроме губернаторских выборов в этот день оба кандидата баллотировались в депутаты регионального заксобрания. В итоге оба получили мандаты, но Орлова от своего сразу же отказалась, а Сипягин мандат принял и сейчас является депутатом от ЛДПР.