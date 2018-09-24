ВОРОНЕЖ, 23 сен — РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набирает 48,81% голосов на выборах главы региона после подсчета 29,64% протоколов, более чем на три процентных пункта опережая действующего губернатора Светлану Орлову, сообщает ЦИК.
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, активность избирателей во втором туре оказалась довольно высокой, итоговая явка вполне может оказаться на уровне 35%.
Второй тур выборов губернатора Владимирской области прошел в воскресенье. На пост главы региона претендуют кандидат от "Единой России", действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.