Медведев проведет заседание президиума Совета по стратегическому развитию

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщила пресс-служба правительства.

"Участники заседаний рассмотрят паспорта национальных проектов "Международная кооперация и экспорт", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда и поддержка занятости", "Культура", "Экология", "Жилье и городская среда", а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В заседаниях примут участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Константин Чуйченко, Максим Акимов, Татьяна Голикова, Алексей Гордеев, Виталий Мутко, Юрий Борисов, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, помощник президента Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Орешки, министр транспорта Евгений Дитрих, министр культуры Владимир Мединский, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, а также председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов.