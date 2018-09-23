Кандидат от ЛДПР Сипягин лидирует на выборах главы Владимирской области

ВОРОНЕЖ, 23 сен — РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набирает 47,82% голосов на выборах главы региона после подсчета 5,89% протоколов, у действующего губернатора Светланы Орловой — 46,58%, сообщает ЦИК.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области проходит в воскресенье. На пост главы региона претендуют кандидат от "Единой России", действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.

В первом туре 9 сентября при явке 32,96% Орлова получила 36,42% голосов, Сипягин — 31,19%. Кроме губернаторских выборов 9 сентября оба кандидата баллотировались в депутаты регионального заксобрания. В итоге оба получили мандаты, но Орлова от своего сразу же отказалась, а Сипягин мандат принял и в данный момент является депутатом от ЛДПР.