БРЯНСК, 23 сен — РИА Новости. Все 985 избирательных участков, открытых в воскресенье для голосования во втором туре выборов губернатора Владимирской области, завершили свою работу.
На пост главы региона претендуют кандидат от "Единой России", действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.
Участки в воскресенье закрылись в 20.00 мск. Члены избиркома начали подсчет голосов.
Явка во втором туре выборов, по данным на 18.00, составила 33,28%.
Как пояснил РИА Новости зампредседателя областного избиркома Сергей Канищев, в случае победы на губернаторских выборах Сипягину придется делать выбор, останется ли он депутатом или возглавит регион, поскольку эти полномочия несовместимы.