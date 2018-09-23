БРЯНСК, 23 сен — РИА Новости. Все 985 избирательных участков, открытых в воскресенье для голосования во втором туре выборов губернатора Владимирской области, завершили свою работу.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области проходит в воскресенье.

На пост главы региона претендуют кандидат от "Единой России", действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.

Участки в воскресенье закрылись в 20.00 мск. Члены избиркома начали подсчет голосов.

Явка во втором туре выборов, по данным на 18.00, составила 33,28%.

В первом туре 9 сентября при явке 32,96% Орлова получила 36,42% голосов, Сипягин — 31,19%. Кроме губернаторских выборов 9 сентября оба кандидата баллотировались в депутаты регионального заксобрания. В итоге оба получили мандаты, но Орлова от своего сразу же отказалась, а Сипягин мандат принял и в данный момент является депутатом от ЛДПР.

Как пояснил РИА Новости зампредседателя областного избиркома Сергей Канищев, в случае победы на губернаторских выборах Сипягину придется делать выбор, останется ли он депутатом или возглавит регион, поскольку эти полномочия несовместимы.