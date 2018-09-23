Памфилова рассказала, как прошел подсчет голосов в Хабаровском крае

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Картина подсчета голосов на выборах главы Хабаровского края в настоящий момент выглядит однозначной, несмотря на "беспрецедентный уровень информационного мусора", сопровождающего кампанию, нет нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Подсчет голосов граждан, отдавших свой голос за того или иного кандидата в Хабаровском крае, в настоящий момент выглядит однозначным. Несмотря на беспрецедентный уровень информационного мусора, которым сопровождается вся кампания и особенно повторное голосование на выборах губернаторов, нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, нет", — говорится в заявлении Памфиловой, которое распространила пресс-служба ЦИК.

Второй тур выборов губернатора прошел 23 сентября в Хабаровском крае. В избирательных бюллетенях два кандидата — Шпорт и депутат Госдумы РФ Фургал. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками. Согласно последним данным ЦИК, обработано 80,05% протоколов. Фургал набирает 69,65% голосов, у действующего губернатора, единоросса Вячеслава Шпорта 27,81%.

Говоря о проходящем 23 сентября в двух регионах втором туре губернаторских выборов, Памфилова отметила, что "третьи выходные подряд мы становимся свидетелями напряженной, конкурентной борьбы за пост губернатора".

В частности, 9 сентября в 22 регионах проходили выборы высших должностных субъектов РФ, в четырех из них победители не были определены в первом туре. В Приморском крае повторное голосование уже прошло в минувшее воскресенье, 16 сентября. Однако избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными, новые выборы в регионе должны пройти не позже 16 декабря.

По мнению главы ЦИК, такая борьба на губернаторских выборах является свидетельством того, что прогнозы скептиков о неконкурентности выборов в России несостоятельны, напротив, подчеркнула она, "конкуренция большая, волеизъявление граждан является определяющим".

"Все происходящее в общественном и информационном поле является подтверждением того, что ЦИК России совместно с региональными избирательными комиссиями последовательно реализует основополагающий принцип демократических выборов – достижение максимальной прозрачности избирательного процесса и обеспечение достоверности результатов выборов", — цитирует пресс-служба Центризбиркома главу ведомства.

Она отметила, что для этого ЦИК создает все необходимые условия. "Решение за избирателями, за нами достоверность подсчета голосов", — заявила Памфилова.