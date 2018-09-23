В Хабаровском крае после обработки 80,05% протоколов лидирует Фургал

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал увеличил отрыв от конкурента и набирает 69,65% голосов после обработки 80,05% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

Согласно данным ЦИК, обработано 80,05% протоколов. Фургал набирает 69,65% голосов, у действующего губернатора, единоросса Вячеслава Шпорта 27,81%.

Второй тур выборов губернатора прошел 23 сентября в Хабаровском крае. В избирательных бюллетенях два кандидата — Шпорт и депутат Госдумы РФ Фургал. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.