Общественник не выявил проблем при подсчете бюллетеней в Хабаровском крае

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Проблем, связанных с нарушением процедуры подсчета голосов, на выборах в Хабаровском крае пока не зафиксировано, сообщил РИА Новости сопредседатель ассоциации по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод.

В воскресенье в Хабаровском крае проходит второй тур выборов главы региона. Голосование уже завершилось, сейчас идет подсчет голосов и ввод протоколов об итогах голосования в ГАС "Выборы".

"Пока никаких проблем нет. Общественники говорят, что есть и видеокамеры, и наблюдатели присутствуют, на некоторых участках есть и общественные эксперты. Пока проблем, связанных с подсчетом голосов, не выявлено", — сказал Брод, отвечая на вопрос, поступают ли какие-то тревожные сигналы о процессе подсчета голосов в Хабаровском крае и есть ли сообщения о переписанных протоколах.

Глава исполнительного комитета корпуса наблюдателей "За чистые выборы" Алена Булгакова, которая находится в регионе, также отметила, что сигналов о нарушениях при подсчете голосов им пока не поступало. "Все, что получил корпус "За чистые выборы", все, что сам выявил непосредственно в ходе мониторинга посредством ситуационного центра в Хабаровске, все было отнесено к периоду предвыборной агитации, дню тишины и непосредственно дню голосования. По подсчету пока обращений не поступало", — рассказала она РИА Новости.

Собеседница агентства уточнила, что ранее сам корпус обратился в региональный избирком с требованием отменить итоги голосования по избирательному участку 124 в Хабаровске, на котором, по их данным, был вброс бюллетеней.

"Участковая комиссия не приняла должных обязательств, а конкретно — они не опечатали урну, и в ту урну, в которую был осуществлен вброс, продолжали опускать бюллетени последующие избиратели. Когда мы приехали на участок, а это было уже спустя порядка двух часов после вброса, избиратели по-прежнему опускали бюллетени. На наш вопрос об опечатывании нам никто не ответил. Поэтому мы требуем отменить итоги голосования на этом участке", — пояснила Булгакова.

По последним данным ЦИК, обработано уже 82,83% протоколов. Кандидат от ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Фургал набирает 69,75% голосов, у действующего губернатора, единоросса Вячеслава Шпорта 27,73%.