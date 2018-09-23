Владимирский облизбирком получил одно сообщение о нарушениях на выборах

БРЯНСК, 23 сен – РИА Новости. Одно обращение о нарушениях поступило в ходе второго тура выборов губернатора Владимирской области в областную избирательную комиссию, оно касалось подкупа избирателей в Коврове, сообщил РИА Новости зампредседателя комиссии Сергей Канищев.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области проходит в воскресенье. На пост главы региона претендуют кандидат от "Единой России", действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.

"В целом выборы проходят спокойно. На данный момент в комиссию поступило лишь одно обращение о нарушениях. Оно касалось подкупа избирателей в Коврове, мы направили его на рассмотрение в территориальную избирательную комиссию", — говорится в сообщении.

По данным облизбиркома, на избирательных участках региона работают более 600 наблюдателей от кандидатов на должность губернатора Владимирской области и выдвинувших их избирательных объединений.

В первом туре 9 сентября при явке 32,96% Орлова получила 36,42% голосов, Сипягин — 31,19%. Кроме губернаторских выборов 9 сентября оба кандидата баллотировались в депутаты регионального заксобрания. В итоге оба получили мандаты, но Орлова от своего сразу же отказалась, а Сипягин мандат принял и в данный момент является депутатом от ЛДПР.

Как пояснил ранее РИА Новости зампредседателя областного избиркома Сергей Канищев, в случае победы на губернаторских выборах Сипягину придется делать выбор, останется ли он депутатом или возглавит регион, поскольку эти полномочия несовместимы.