Фургал набирает почти 69% голосов после обработки 50% протоколов

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал со значительном перевесом лидирует на выборах губернатора Хабаровского края после обработки более половины протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

Согласно данным ЦИК, обработано 50,76% протоколов. Фургал набирает 68,87% голосов, у действующего губернатора, единоросса Вячеслава Шпорта 28,49%.

Второй тур выборов губернатора прошел 23 сентября в Хабаровском крае. В избирательных бюллетенях два кандидата — Шпорт и депутат Госдумы РФ Фургал. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.