Фургал заявил, что прогнозировал лидерство на выборах в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Кандидат в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал заявил, что он и его команда прогнозировали его лидерство на выборах, и выразил надежду, что к утру результат не изменится.

Второй тур выборов хабаровского губернатора прошел в воскресенье. В избирательных бюллетенях два кандидата — депутат Госдумы РФ Фургал и действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия". На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.

"В начале подсчета голосов была проблема: не всем выдавали бюллетени, не грузили в систему ГАС "Выборы", связывали это с большим ажиотажем, высокой явкой и общим напряжением, которое царило в Комсомольске… Но сейчас все нормально. Что касается нас, мы этот результат прогнозировали, мы это практически знали. Сложно сказать, что будет к окончанию, но я надеюсь и уверен, что результат сильно не изменится утром", — сказал Фургал журналистам.

"Выборы — очень тяжелый труд, слава богу, они заканчиваются. Ну и начнем работать, начнем выполнять и делать то, что обещали избирателям", — отметил кандидат.

После обработки 47,73% протоколов УИК Фургал набирает 68,93% голосов, у Шпорта 28,42%.