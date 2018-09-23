Усомниться в итогах голосования в Хабаровском крае нельзя, заявили в ЦИК

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Секретарь ЦИК России Майя Гришина на пресс-конференции в Хабаровске сообщила, что не поступало жалоб, которые вызвали бы сомнения в итогах волеизъявления избирателей на втором туре выборов главы Хабаровского края.
"Завершение процесса голосования не означает, что поступившие жалобы останутся без внимания, комиссия продолжает рассмотрение обращений, здесь кандидаты довольно много жалоб подали. Обращений, которые бы говорили о сомнении в волеизъявлении избирателей, в настоящий момент не подано", — сказала Гришина.
По ее словам, поступило несколько десятков жалоб, они связаны с незаконной агитацией, доступом наблюдателей на участки. Жалобы оперативно рассматриваются в избиркоме. Материалы направляются в правоохранительные органы.
Второй тур выборов губернатора прошел 23 сентября в Хабаровском крае. В избирательных бюллетенях два кандидата — действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" и депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от ЛДПР. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками. После обработки 47,73% протоколов УИК Фургал набирает 68,93% голосов, у Шпорта 28,42%.