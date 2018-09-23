Усомниться в итогах голосования в Хабаровском крае нельзя, заявили в ЦИК

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Секретарь ЦИК России Майя Гришина на пресс-конференции в Хабаровске сообщила, что не поступало жалоб, которые вызвали бы сомнения в итогах волеизъявления избирателей на втором туре выборов главы Хабаровского края.

В настоящее время в крае идет подсчет голосов.

"Завершение процесса голосования не означает, что поступившие жалобы останутся без внимания, комиссия продолжает рассмотрение обращений, здесь кандидаты довольно много жалоб подали. Обращений, которые бы говорили о сомнении в волеизъявлении избирателей, в настоящий момент не подано", — сказала Гришина.

По ее словам, поступило несколько десятков жалоб, они связаны с незаконной агитацией, доступом наблюдателей на участки. Жалобы оперативно рассматриваются в избиркоме. Материалы направляются в правоохранительные органы.

"День голосования проходил при хорошей явке избирателей, хорошей организации голосования на участках. По объективным данным, прозрачно, оперативно, при участии наблюдателей проходит ввод данных в систему ГАС-Выборы в ТИК", — отметила она.

Второй тур выборов губернатора прошел 23 сентября в Хабаровском крае. В избирательных бюллетенях два кандидата — действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" и депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от ЛДПР. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками. После обработки 47,73% протоколов УИК Фургал набирает 68,93% голосов, у Шпорта 28,42%.