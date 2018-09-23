Памфилова заявила о преждевременности выводов по выборам в Хабаровском крае

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила РИА Новости, что изучает материалы по выборам в Хабаровском крае и пока не может сделать никаких выводов, по ее словам, все домыслы о возможности отмены результатов преждевременны.

Ранее радиостанция "Говорит Москва" сообщила, что глава ЦИК допустила отмену выборов в Хабаровском крае, якобы такое решение может быть принято, если данные о нарушениях подтвердятся.

"Пока рано что-то говорить. Есть определенное разочарование, но пока рано. Я изучаю, но меня замучили звонками, мне не дают возможности документы посмотреть… Я пока не могу сделать никакие выводы, надо сначала посмотреть всё, преждевременны все эти домыслы", — заявила Памфилова РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать возможность отмены результатов.

Второй тур выборов губернатора прошел 23 сентября в Хабаровском крае. В избирательных бюллетенях два кандидата — действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" и депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от ЛДПР. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками. После обработки 35,61% протоколов УИК Фургал набирает 67,92% голосов, у Шпорта 29,47%.