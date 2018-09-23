На выборах во Владимирской области к 15.00 проголосовали 26,53% избирателей

Второй тур региональных выборов в России (176)

Избиратель во время голосования на выборах. Архивное фото

Избиратель во время голосования на выборах. Архивное фото

БРЯНСК, 23 сен — РИА Новости. Явка избирателей во втором туре выборов губернатора Владимирской области, по данным на 15.00 мск, составила 26,53%, что выше аналогичного показателя в первом туре выборов, сообщил облизбирком.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области проходит в воскресенье.

На пост главы региона претендуют кандидат от "Единой России", действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.

"Во Владимирской области к 15.00 мск проголосовало 300 544 избирателя или 26,53%", — говорится в сообщении.

В первом туре, который проходил 9 сентября, к этому часу проголосовало 22,89% избирателей.

В первом туре 9 сентября при явке 32,96%, Орлова получила 36,42% голосов, Сипягин — 31,19%. Кроме губернаторских выборов 9 сентября оба кандидата баллотировались в депутаты регионального заксобрания. В итоге оба получили мандаты, но Орлова от своего сразу же отказалась, а Сипягин мандат принял и в данный момент является депутатом от ЛДПР.

Как пояснил РИА Новости зампредседателя областного избиркома Сергей Канищев, в случае победы на губернаторских выборах Сипягину придется делать выбор, останется ли он депутатом или возглавит регион, поскольку эти полномочия несовместимы.