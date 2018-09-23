ЦИК назвал случай с вбросом бюллетеней в Хабаровском крае единичным

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Случай с вбросом бюллетеней в ходе второго тура голосования на выборах главы Хабаровского края стал единственным, других подобных в регионе не зафиксировано, избирком получил от кандидата Вячеслава Шпорта жалобу по отмене итогов голосования на участке, где произошел инцидент, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК России Майя Гришина.

В воскресенье она находится в Хабаровском крае, где проходит второй тур выборов главы региона.

"Случай с вбросом является единичным, правоохранительные органы приняли незамедлительно все меры по фиксации нарушения, комиссия получила жалобу от кандидата Шпорта по отмене итогов на данном участке в связи с недоверием данной комиссии. Это единственный случай, других случаев не зафиксировано", — сообщила Гришина агентству по телефону.

Второй тур выборов губернатора проходит в Хабаровском крае в воскресенье. В избирательных бюллетенях два кандидата – действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" и депутат Госдумы Фургал от ЛДПР. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.