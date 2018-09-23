В Хабаровском крае передали в СК информацию о попытках вброса на выборах

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. На одном из избирательных участков в Хабаровске на выборах главы региона мог произойти вброс бюллетеней, вся информация по инциденту передана в Следственный комитет, сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Сергей Сироткин, который находится в командировке в Хабаровске.

"На одном из участков (в Хабаровске) была или попытка вброса, или вбросили. Все зафиксировали, этим занимается Следственный комитет, идёт дознание по этому вопросу", — сказал Сироткин.

Ранее член краевого избиркома с правом совещательного голоса Дмитрий Дятлов сообщил РИА Новости, что результаты голосования на участке номер 124 в Хабаровске, где произошла провокация вброса бюллетеней, не будут учтены.

В свою очередь глава исполнительного комитета корпуса "За чистые выборы" Алена Булгакова сообщила РИА Новости, что к ним поступали "информационные вбросы", которые чаще всего касались применения административного ресурса.

"Специфика такова, что данные факты размещались в формате комментария к постам в соцсетях. Мы, чтобы проверить эти факты, обращались к первоначальному адресату сообщения… Наши сообщения были прочитаны, но не отвечены. Соответственно, мы их квалифицируем как информационный вброс", — отметила Булгакова.

Второй тур выборов губернатора проходит в Хабаровском крае в воскресенье. В избирательных бюллетенях два кандидата – действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" и депутат Госдумы Фургал от ЛДПР. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.