ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Действующий губернатор Вячеслав Шпорт лидирует на выборах главы региона после обработки 0,63% бюллетеней, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Согласно данным ЦИК, единоросс Шпорт набирает 72,84%, его конкурент — депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал — набирает 25,86%.

Второй тур выборов губернатора прошел 23 сентября в Хабаровском крае. В избирательных бюллетенях два кандидата — действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" и депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от ЛДПР. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.