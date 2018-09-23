Памфилова призвала региональные избиркомы не поддаваться давлению

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова после сообщений СМИ о попытках вбросов в ходе второго тура выборов глав Хабаровского края и Владимирской области призвала избиркомы этих регионов не поддаваться давлению и не допускать нарушений, сообщает пресс-служба Центризбиркома.

В сообщении, распространенном пресс-службой ведомства в воскресенье, отмечено, что "в связи с опубликованной в СМИ информацией о попытках вбросов бюллетеней на некоторых избирательных участках" глава ЦИК "обращается напрямую ко всем председателям и членам участковых и территориальных избирательных комиссий Хабаровского края и Владимирской области".

"Призываю вас не допускать ни малейшего нарушения избирательного законодательства! Не поддаваться никакому давлению со стороны недобросовестных участников избирательного процесса, с чьей бы стороны оно ни происходило! Если на вас оказывают давление с целью произвести незаконные действия, то незамедлительно звоните на "горячую линию" ЦИК России по номеру телефона: +7 (495) 606-98-88 и сообщайте о подобных фактах", — цитирует пресс-служба слова Памфиловой.

Председатель ЦИК высказала уверенность, что "всех, кто попытается принуждать членов избирательных комиссий к противоправным действиям, ждут самые негативные последствия".