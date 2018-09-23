Общественник опроверг данные о нарушении на выборах во Владимирской области

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Сообщения о недопуске на избирательные участки на выборах во Владимирской области членов комиссий с правом совещательного голоса не имеют под собой никаких оснований, при разборе ситуации нарушения закона не выявлено, заявил сопредседатель ассоциации НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод.

"По Владимирской области много тревожных сигналов от представителей партии "Яблоко" — у членов комиссий с правом совещательного голоса, которых не пускают на участки", — сказал Брод РИА Новости.

Общественник сообщил, что он позвонил председателю областной избирательной комиссии Вадиму Минаеву, который пояснил, что правовых оснований для участия в работе комиссий по голосованию на выборах губернатора региона у членов комиссий с правом совещательного голоса нет, так как они назначались на выборах в законодательное собрание региона 9 сентября.

"Сейчас совершенно другие выборы, и у них полномочия на эти выборы отсутствуют, поэтому избирком считает, что никаких правовых оснований у представителей "Яблока" для присутствия на участках нет. Здесь просто обнаруживается незнание закона и попытка сообщить о якобы нарушениях, которых на самом деле нет", — пояснил Брод.

На пост главы региона претендуют кандидат от "Единой России", действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.