На выборах во Владимирской области к 10.00 проголосовали 5,22% избирателей

БРЯНСК, 23 сен — РИА Новости. Явка избирателей во втором туре выборов губернатора Владимирской области, по данным на 10.00 мск, составила 5,22%, что выше аналогичного показателя в первом туре выборов, сообщил облизбирком.

"Во Владимирской области проголосовало 59077 избирателей, или 5,22%", — информирует облизбирком о явке на 10.00 мск.

На пост главы региона претендуют кандидат от "Единой России", действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин.

В первом туре, который проходил 9 сентября, к этому часу проголосовало 4,31% избирателей.

В первом туре 9 сентября при явке 32,96%, Орлова получила 36,42% голосов, Сипягин — 31,19%. Кроме губернаторских выборов 9 сентября оба кандидата баллотировались в депутаты регионального заксобрания. В итоге оба получили мандаты, но Орлова от своего сразу же отказалась, а Сипягин мандат принял и в данный момент является депутатом от ЛДПР. Как пояснил РИА Новости зампредседателя областного избиркома Сергей Канищев, в случае победы на губернаторских выборах, Сипягину придется делать выбор, останется ли он депутатом или возглавит регион, поскольку эти полномочия несовместимы.