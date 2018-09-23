Ассоциация "Гражданский контроль" готовит обращение в хабаровский избирком

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Ассоциация НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль" готовит обращение в избирком Хабаровского края в связи с жалобами на незаконную агитацию одного из кандидатов в губернаторы региона и по фактам подкупа избирателей, сообщил РИА Новости сопредседатель организации Александр Брод.

Второй тур выборов губернатора проходит в Хабаровском крае в воскресенье. В избирательных бюллетенях два кандидата – действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" и депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.

"Готовим обращение в краевую избирательную комиссию и управление МВД по Хабаровскому краю: поступили обращения о том, что продолжалась незаконная агитация от кандидата от ЛДПР, имели место факты подкупа и давления на избирателей, поступили несколько сообщений, что со стороны штаба кандидата были угрозы представителям некоторых муниципалитетов Хабаровска",- сказал Брод.

По его словам, по ходу голосования в Хабаровском крае поступает много фейковой информации, направленной на подрыв доверия населения к избирательной системе.

"Кроме того, используются технологии вброса фейковой информации, и мы рекомендовали нашим коллегам все тщательно проверять. В частности, были сообщения, что на участках есть ручки с исчезающими чернилами и людям нужно приходить со своими ручками. То есть пытались подорвать доверие к избирательной системе", — добавил Брод.

Он отметил, что также поступала информация, что некоторые избирательные участки закрыты. "Это все не подтвердилось ", — сказал он.