Хабаровский избирком не будет учитывать участок, где была провокация вброса

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Избирком Хабаровского края не будет учитывать результаты голосования на участке номер 124 в Хабаровске, где в воскресенье произошла провокация вброса бюллетеней, сообщил РИА Новости член избиркома с правом совещательного голоса Дмитрий Дятлов.

Второй тур выборов губернатора проходит 23 сентября в Хабаровском крае. В избирательных бюллетенях два кандидата –-действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" и депутат Госдумы РФ Сергей Фургал от ЛДПР. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.-

"Сегодня на 124 участке произошла провокация, насколько это возможно сейчас так говорить. Провокация людьми, которые хотят поставить под сомнение результаты голосования и дискредитировать легитимность избирательной кампании в целом, с постановочным вбросом бюллетеней. Мы обратились с заявлением об отмене итогов голосования по этому участку, соответственно, он не будет учитываться при общем подсчете бюллетеней", — сказал Дятлов.

Он уточнил, что на этом участке была достаточно высокая явка.