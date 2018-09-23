Хабаровский избирком обратится в прокуратуру из-за агитационного ролика

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

Голосование на избирательном участке в Хабаровске во время выборов губернатора. 23 сентября 2018

ХАБАРОВСК, 23 сен – РИА Новости. Избирком Хабаровского края направит в прокуратуру региона информацию о возможной агитации депутатом Госдумы в день тишины за кандидата в губернаторы Сергея Фургала.

По данным избиркома, в субботу появился ролик, где человек, похожий на депутата Госдумы Андрея Шеина, призывает к поддержке Фургала.

"Как на рабочей группе отметили наши члены, что это, наверное, лицо, весьма похожее на депутата ГД, и надо очень внимательно изучать… Полномочий по оценке таких действуй у избиркома края недостаточно. И предлагается принять постановление, в котором адресовать данную жалобу в прокуратуру Хабаровского края для принятия решения в соответствии с законодательством и при необходимости обращения в Генпрокуратуру РФ", — сказал на заседании избиркома секретарь комиссии Оярс Машков.

Большинством голосов члены комиссии проголосовали за направление в прокуратуру, один воздержался. Было 11 членов избиркома из 14.

Ранее председатель избиркома края Геннадий Накушнов сообщил, что в полицию направлены для проверки материалы о размещении в соцсети в день тишины другого агитационного видеоролика Фургала.

Второй тур выборов губернатора проходит в Хабаровском крае в воскресенье. В избирательных бюллетенях два кандидата – действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" и депутат Госдумы Фургал от ЛДПР. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.