Хабаровский избирком направит в полицию материалы об агитации Фургала

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Избирком Хабаровского края на заседании в воскресенье принял решение направить для проверки в полицию материалы о размещении в соцсети в "день тишины" агитационного видеоролика кандидата в губернаторы Сергея Фургала, сообщил журналистам председатель избиркома края Геннадий Накушнов.

Ранее избирком на рабочем совещании признал материал агитационным. В отношении Фургала могло быть вынесено предупреждение или возбуждено административное дело.

"Мы направили материалы в полицию для разбирательства. Мы не направили материалы о привлечении к административной ответственности. Мы не вынесли такое решение", — сказал Накушнов.

Он отметил, что дальнейшие вопросы будет решать полиция.

Второй тур выборов губернатора проходит в Хабаровском крае в воскресенье. В избирательных бюллетенях два кандидата – действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" и депутат Госдумы Фургал от ЛДПР. На выборах губернатора в 2013 году Шпорт и Фургал также были соперниками.