На выборах в Хабаровском крае к 15:00 проголосовали почти 35% избирателей

Второй тур региональных выборов в России (152)

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Почти 35% избирателей Хабаровского края к 15.00 (8.00 мск) проголосовали во втором туре выборов главы региона, это на 8% больше, чем в первом туре, сообщает крайизбирком.

В избирательных бюллетенях два кандидата – действующий глава региона Вячеслав Шпорт от партии "Единая Россия" и депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР. На выборах губернатора в 2013 году они также были соперниками.

"Явка избирателей на 15.00 (8.00 мск) составила 34,78%, проголосовали 342,5 тысячи человек", — говорится в сообщении.

В первом туре к этому времени участие в голосовании приняли 26,61% избирателей.

По данным крайизбиркома, всего в Хабаровском крае около 979 тысяч избирателей.