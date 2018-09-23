На выборах в Хабаровском крае к 10 утра проголосовали более 7% избирателей

ХАБАРОВСК, 23 сен — РИА Новости. Более 7% избирателей Хабаровского края, где проходит второй тур губернаторских, приняли участие в голосовании к 10 утра (3.00 мск), это на 1 пункт выше, чем в первом туре, сообщает региональный избирком.
"Явка избирателей на 10 утра составила 7,13%, проголосовали 70,14 тысячи человек", — говорится в сообщении.
В первом туре выборов явка на 10 утра составляла 6,19%, проголосовали более 60,5 тысячи человек. В 2013 году в Хабаровском крае к 10.00 проголосовали 4,81% избирателей.
По данным избиркома, всего в Хабаровском крае около 979 тысячи избирателей и 785 избирательных участков.