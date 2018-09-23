В двух регионах России пройдет второй тур губернаторских выборов

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Второй тур губернаторских выборов пройдет в воскресенье в Хабаровском крае и Владимирской области.

В единый день голосования 9 сентября ни один из претендентов на кресла глав этих регионов не смог набрать необходимое количество голосов. На губернаторских выборах в России применяется мажоритарная система, когда для победы кандидату необходимо набрать 50% + один голос.

Второй тур выборов главы Хакасии, ранее назначенный на 23 сентября, был перенесен на 7 октября из-за отказа одного из претендентов от дальнейшей борьбы.

В Хабаровском крае во втором туре участвуют действующий глава края Вячеслав Шпорт от "Единой России" и депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР. В первом туре они при явке 36,09% набрали почти равное число голосов: Шпорт 35,62%, Фургал 35,81%.

Во Владимирской области на пост главы региона претендуют кандидат от "Единой России", действующий губернатор Светлана Орлова и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин. В первом туре при явке 32,96% Орлова получила 36,42%, Сипягин 31,19%.

В Хакасии жители республики должны были выбирать между представителем от КПРФ Валентином Коноваловым и действующим главой Хакасии, кандидатом от "Единой России" Виктором Зиминым. Но Зимин снялся со второго тура, который теперь состоится через две недели с участием Коновалова и выдвиженца "Справедливой России" Андрея Филягина, занявшего третье место в первом туре. По данным республиканского избиркома, Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья.