МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Второй тур губернаторских выборов пройдет в воскресенье в Хабаровском крае и Владимирской области.
Второй тур выборов главы Хакасии, ранее назначенный на 23 сентября, был перенесен на 7 октября из-за отказа одного из претендентов от дальнейшей борьбы.
В Хабаровском крае во втором туре участвуют действующий глава края Вячеслав Шпорт от "Единой России" и депутат Госдумы Сергей Фургал от ЛДПР. В первом туре они при явке 36,09% набрали почти равное число голосов: Шпорт 35,62%, Фургал 35,81%.
В Хакасии жители республики должны были выбирать между представителем от КПРФ Валентином Коноваловым и действующим главой Хакасии, кандидатом от "Единой России" Виктором Зиминым. Но Зимин снялся со второго тура, который теперь состоится через две недели с участием Коновалова и выдвиженца "Справедливой России" Андрея Филягина, занявшего третье место в первом туре. По данным республиканского избиркома, Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья.