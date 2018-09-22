В ЕР не обсуждали вопрос об отправке представителей в Хакасию

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Вопрос об отправке депутатов от фракции "Единая Россия" на предстоящие выборы главы Республики Хакасия в качестве наблюдателей не обсуждался, сообщил глава фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

"Мы не обсуждали этот вопрос", — сказал Неверов РИА Новости, отвечая на уточняющий вопрос, собирается ли фракция направить своих представителей на предстоящие в Хакасию выборы.

Действующий глава Хакасии Виктор Зимин снялся со второго тура выборов, который, как сообщил ЦИК, теперь состоится через две недели с участием кандидата от КПРФ Валентина Коновалова и кандидата от "Справедливой России" Андрея Филягина, занявшего третье место в первом туре. По информации республиканской избирательной комиссии, Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья.