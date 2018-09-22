ЕР выдвинула мэра Уфы Ялалова сенатором от Башкирии

УФА, 22 сен – РИА Новости. Региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинула сенатором в Совет Федерации от Башкортостана мэра Уфы Ирека Ялалова, который уходит в отставку, сообщает республиканское отделение партии.

Ранее глава Башкирии Рустэм Хамитов заявлял, что глава администрации Уфы Ирек Ялалов написал заявление об отставке и перейдет на работу в Совет Федерации. Конкурс на пост мэра Уфы начнется 27 сентября, после того как горсовет официально объявит об уходе Ялалова и назначит исполняющего обязанности.

"Кандидатура главы города Уфа Ирека Ялалова выдвинута на вступление в Совет Федерации в ходе заседания регионального политсовета "Единой России". Данное предложение будет направлено президиуму генерального совета партии в Москву", — сообщили в региональном отделении партии.

Ирек Ялалов отметил, что работа в муниципалитете накладывает определенный отпечаток.

"Это позволяет мне достаточно профессионально судить о той ситуации, которая в наших муниципалитетах. Я пришел к полному пониманию для того, чтобы продвигать эти вопросы более качественно. Работая в Совете Федерации, я смогу более эффективно, чем в действующей должности, помогать родному городу Уфе именно в вопросах законотворчества", — сказал на политсовете мэр.

Ялалов родился 27 января 1961 года в Уфе. Окончил Уфимский нефтяной институт по профессии инженер-строитель, получил образование юриста в Уфимском юридическом институте МВД РФ.

С 2001 года работал заместителем главы администрации Октябрьского района Уфы, с 2002 по 2010 в разных управлениях администрации города. Занимал пост министра ЖКХ Башкирии до 2011 года, а с января 2012 года назначен на должность главы администрации Уфы.