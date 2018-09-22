В Приморье представители власти отвыкли от конкуренции, считает Памфилова

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что представители власти в Приморье отвыкли от реальной конкуренции и отучились работать при ней.
"Я сейчас подумала: что не сработало в Приморье? То, что на втором этапе сказали: "денег нет" — видеонаблюдения не было. Второе, что не сработало. Наверное, расслабились, отвыкли представители власти от реальной конкуренции, к сожалению. А тут пошло такое напряжение конкурентное. И растерялись. Отучились работать в таких условиях", — сказала Памфилова в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".
Третьим пунктом Памфилова назвала применение административного ресурсов с двух сторон.
Избирком Приморья на заседании в четверг по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о намерении оспорить решение избиркома в суде. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко считает правильным решение об отмене итогов выборов главы региона.
Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края.
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.