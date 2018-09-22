В Приморье представители власти отвыкли от конкуренции, считает Памфилова

ВЛАДИВОСТОК, 22 сен — РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что представители власти в Приморье отвыкли от реальной конкуренции и отучились работать при ней.

"Я сейчас подумала: что не сработало в Приморье? То, что на втором этапе сказали: "денег нет" — видеонаблюдения не было. Второе, что не сработало. Наверное, расслабились, отвыкли представители власти от реальной конкуренции, к сожалению. А тут пошло такое напряжение конкурентное. И растерялись. Отучились работать в таких условиях", — сказала Памфилова в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

Третьим пунктом Памфилова назвала применение административного ресурсов с двух сторон.

Избирком Приморья на заседании в четверг по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о намерении оспорить решение избиркома в суде. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко считает правильным решение об отмене итогов выборов главы региона.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали с минимальным отрывом, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.