Член Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков во время презентации своей книги Глобальные шахматы. Русская партия. 18 сентября 2018

Член Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков во время презентации своей книги Глобальные шахматы. Русская партия. 18 сентября 2018

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал новость об увольнении сотрудника телеканала Belsat, который опубликовал фотографию президентов Польши и США Анджея Дуды и Дональда Трампа.

На снимке польский и американский лидеры подписывают договор о стратегическом сотрудничестве, причем Трамп сидит за столом, а Дуда стоит, немного склонившись. Эта фотография стала поводом для насмешек и критики в адрес по польского президента. Его обвинили в том, что он позволил унизить себя и страну.

© Фото : The White House Встреча президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды © Фото : The White House Встреча президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды

По мнению сенатора, на снимке выражена вся суть так называемого стратегического партнерства между государствами: "американец, мнящий себя римским императором, и поляк на полусогнутых".

За унизительное фото главы Польши Дуды с Трампом в Белом доме, размещённое в соцсетях, польский телеканал уволил своего сотрудника. Трампа за унижение своего президента Польша уволить не может, а потому отыгрались на стрелочнике. Но унижение не перестаёт от этого быть унижением. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 сентября 2018 г.



