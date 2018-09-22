МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал новость об увольнении сотрудника телеканала Belsat, который опубликовал фотографию президентов Польши и США Анджея Дуды и Дональда Трампа.
На снимке польский и американский лидеры подписывают договор о стратегическом сотрудничестве, причем Трамп сидит за столом, а Дуда стоит, немного склонившись. Эта фотография стала поводом для насмешек и критики в адрес по польского президента. Его обвинили в том, что он позволил унизить себя и страну.
По мнению сенатора, на снимке выражена вся суть так называемого стратегического партнерства между государствами: "американец, мнящий себя римским императором, и поляк на полусогнутых".
За унизительное фото главы Польши Дуды с Трампом в Белом доме, размещённое в соцсетях, польский телеканал уволил своего сотрудника. Трампа за унижение своего президента Польша уволить не может, а потому отыгрались на стрелочнике. Но унижение не перестаёт от этого быть унижением.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 сентября 2018 г.