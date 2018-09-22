Коновалов прокомментировал решение Зимина о снятии с выборов в Хакасии

КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости. Решение действующего главы Хакасии Виктора Зимина не участвовать во втором туре выборов, вызвало удивление и было неожиданным, заявил в субботу журналистам на пресс-конференции кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.

Действующий глава Хакасии Виктор Зимин снялся со второго тура выборов. Кандидатом за кресло губернатора теперь стал выдвиженец от "Справедливой России" Андрей Филягин, занявшего третье место в первом туре. Выборы назначены на 7 октября. Оппонентом Филягина выступает кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. В первом туре выборов 9 сентября Коновалов получил 44,81% голосов, Зимин — 32,42%, Филягин — 11,23%.

"Первой реакцией было удивление. Конечно, мы этого не ожидали. Считаю, что Виктор Михайлович в данном случае поступил достойно, хотя это можно было сделать намного раньше. Но лучше поздно, чем никогда", — сказал Коновалов.

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