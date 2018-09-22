Филягин подал в избирком Хакасии заявление об участии в выборах губернатора

КРАСНОЯРСК, 22 сен — РИА Новости. Кандидат на пост главы Хакасии от "Справедливой России" Андрей Филягин подал в республиканский избирком заявление об участии в выборах, сообщили РИА Новости в комиссии в субботу.

Действующий глава Хакасии Виктор Зимин снялся со второго тура выборов, который, как сообщил ЦИК, теперь состоится через две недели с участием кандидата от КПРФ Валентина Коновалова и кандидата от "Справедливой России" Андрея Филягина, занявшего третье место в первом туре. По информации республиканской избирательной комиссии, Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья.

"Подал, сегодня. Сейчас состоится заседание комиссии", — сказала собеседница агентства.

В первом туре выборов 9 сентября Коновалов получил 44,81% голосов, Зимин — 32,42%, Филягин — 11,23%.