Перенос выборов в Хакасии не приведет к дополнительным тратам бюджета

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Дополнительных средств на проведение второго тура в Хакасии, который из-за снятия кандидата Виктора Зимина переносится на две недели, не потребуется, сообщила РИА Новости руководитель ЦИК Элла Памфилова.

"Нет, не будет же в воскресенье выборов. Думаю, там все уложится в бюджет", — сказала Памфилова, отвечая на вопрос, потребуется ли дополнительное финансирование на выборы из-за снятия кандидатуры Зимина.

По её словам, если бы выборы состоялись в это воскресенье, но потом их по какой-то причине не признали, тогда дополнительные средства потребовались. "В таких же размерах (финансирование – ред.), скорее всего", — добавила глава ЦИК.

В пятницу действующий глава Хакасии Виктор Зимин снялся со второго тура выборов, который, как сообщил ЦИК, теперь состоится через две недели с участием кандидата от КПРФ Валентина Коновалова и кандидата от "Справедливой России" Андрея Филягина, занявшего третье место в первом туре. По информации республиканской избирательной комиссии, Зимин снял свою кандидатуру по состоянию здоровья.

Первый тур выборов в Хакасии прошел в единый день голосования 9 сентября. Кандидат от "Единой России" Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову с 44,81%. Второй тур голосования был назначен на 23 сентября.