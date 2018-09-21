Памфилова рассказала, сколько стоит проведение повторных выборов в Приморье

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. От 100 до 200 миллионов рублей понадобится выделить из краевого бюджета на проведение повторных выборов главы Приморья, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Предусмотрено, что в этом случае деньги должны выделяться из бюджета регионального… Мы сейчас можем прикинуть, это от 200 до 100 миллионов примерно так, до 150 в зависимости от того, как пойдет", — сказала Памфилова в интервью телеканалу РБК

Избирком Приморья на заседании в четверг по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о намерении оспорить решение избиркома в суде. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко считает правильным решение об отмене итогов выборов главы региона.

Ранее Ищенко и Тарасенко обвинили друг друга в фальсификации протоколов во втором туре выборов главы края. По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали с минимальным отрывом, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. После подачи кандидатами жалоб о нарушениях ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и принял решение рекомендовать избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней. Кремль ценит и поддерживает позицию, что выборы должны быть легитимными и честными, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.