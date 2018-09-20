Косачев рассказал, когда Россия примет решение о членстве в Совете Европы

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Решения о возможном выходе России из Совета Европы будут приниматься на основании итогов октябрьской сессии ПАСЕ, где представят поправки в устав организации, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Решения будут приниматься после и на основании оценки содержания поправок в регламент ПАСЕ, которые сейчас готовит Комиссия по регламенту ПАСЕ", — сказал сенатор.

"И которые будут рассматриваться на октябрьской сессии ПАСЕ", — добавил он.

Он отметил, что как раз сегодня состоялось очередное заседание комиссии.